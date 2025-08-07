Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
– Ты смотрел матч «Амкала»?
– Конечно. Гол Парадеевича – круто! Это очень прикольно. Противоречивый инфоповод, но в итоге он обернулся плюсом не только для медиакоманд, но и для проффутбола. Я в этом вижу больше положительного. Даже все те, кто был недоволен в РФС, сейчас на это смотрят по-другому. Все получилось на радость.
– Был ли страх проиграть после победы «Амкала» составом с блогерами?
– Так думали люди, которые совсем не разбираются в футболе. Более футбольная часть аудитории понимала, что у нас соперник посерьезнее. Но и задачи у нас разные.
У «Амкала» сейчас подъем, выигранные титулы. Они переживают хорошее время. Теперь у нас перестройка. В прошлом году «Амкал» заходил в Кубок России с другими мыслями. Они хотели доказать, набраться уверенности — и у них это получилось. Теперь и нам важно это сделать, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
«Амкал» с блогерами в составе обыграл «Квант» в Кубке России – 3:1. Счет в матче открыл стример Парадеевич. Раньше он не играл в футбол даже в WINLINE Медиалиге.
2Drots выбили владимирское «Торпедо» из Кубка России, забив на последней минуте (1:0).
