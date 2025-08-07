  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
0

Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»

Хавбек 2Drots Слон высказался о перфомансе «Амкала» в Фонбет Кубке России.

– Ты смотрел матч «Амкала»?

– Конечно. Гол Парадеевича – круто! Это очень прикольно. Противоречивый инфоповод, но в итоге он обернулся плюсом не только для медиакоманд, но и для проффутбола. Я в этом вижу больше положительного. Даже все те, кто был недоволен в РФС, сейчас на это смотрят по-другому. Все получилось на радость.

– Был ли страх проиграть после победы «Амкала» составом с блогерами?

– Так думали люди, которые совсем не разбираются в футболе. Более футбольная часть аудитории понимала, что у нас соперник посерьезнее. Но и задачи у нас разные.

У «Амкала» сейчас подъем, выигранные титулы. Они переживают хорошее время. Теперь у нас перестройка. В прошлом году «Амкал» заходил в Кубок России с другими мыслями. Они хотели доказать, набраться уверенности — и у них это получилось. Теперь и нам важно это сделать, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» с блогерами в составе обыграл «Квант» в Кубке России – 3:1. Счет в матче открыл стример Парадеевич. Раньше он не играл в футбол даже в WINLINE Медиалиге.

2Drots выбили владимирское «Торпедо» из Кубка России, забив на последней минуте (1:0).

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России

«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?9784 голоса
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАмкал
logoFONBET Кубок России
logoРФС
logoКвант
logoWinline Медиалига
logoТорпедо Владимир
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logo2Drots
logoВторая лига Б
logoАлександр «Paradeev1ch» Парадеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Кубка России. Год назад было так же
236 августа, 19:18
Аршавин о победе «Амкала» над «Квантом»: «Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Парадеев неплохо забил»
86 августа, 12:18
Минин о блогерском составе «Амкала» в Кубке России: «Когда Парадеев забил, понял, что риск оправдался»
16 августа, 11:59
Президент «Амкала» о следующем раунде Кубка России: «Какой-то перфоманс мы точно приготовим. Кого хотели бы заявить? Илью Эксайла»
86 августа, 08:47
«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина
155 августа, 21:20
Главные новости
Тренер «Амкала»: «Шаху будет проще играть в чемпионате Франции, чем в Медиалиге. Его возможный приезд в Лигу 1 сравним с фурором Хвичи в первый год в «Наполи»
3вчера, 19:01
Кузнецов о Смолове в «БроукБойз»: «Он должен тренироваться. Не могу, когда человек не тренируется, а потом играет»
3вчера, 17:49
Агент отстраненного Писарского: «Если не будет предложений, то, наверное, он может в Медиалиге поиграть»
4вчера, 16:05
Васильев перешел в 2Drots
вчера, 15:08
Райзен попал в аварию. Президент «БроукБойз» не пострадал
вчера, 14:33
Кузнецов о возвращении в 2Drots: «При первой неудаче некоторые побежали, как крысы. Мне нужно будет очень хорошо подумать»
вчера, 13:48
Осипов о Дани Алвесе в Медиалиге: «Ребята из Бразилии часто «исполняют», а тут человек, которому контрактом не помашешь. Клубы не готовы рисковать»
2вчера, 11:00
Вилсаком: «Когда не стало Уткина, ребята из «Эгриси» предложили вовлечься в проект. Изначально я не хотел ездить на матчи, но потом прочухал – и стало кайфово»
вчера, 09:50
«Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Невозможно. А в низшие лиги нет смысла спускаться, когда в стране тяжелая экономическая ситуация». Осипов о медийных клубах
5вчера, 08:25
Осипов о Дзюбе: «Если Тему не будет ждать большое будущее в спортивном функционировании или политической должности, мимо МФЛ он не пройдет. На 95% уверен в этом»
78 августа, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Динамо» Левин – игрок 2Drots
4вчера, 13:03
Тренер 2Drots Смирнов о wild card в РПЛ: «Было бы круто, ведь у 2D большая армия болельщиков»
8вчера, 12:24
Экс-хавбек «Спартака» Яковлев остается в «Броуках». Утром футболист написал, что стал свободным агентом
88 августа, 13:14
«Амкал» может пригласить Аршавина на один матч, чтобы футболист не дал Смолову побить его рекорд по голам в Кубке России. Федор сыграет за «Броуков» во втором раунде
78 августа, 12:29
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49