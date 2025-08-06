Президент «Амкала» о следующем раунде Кубка России: «Какой-то перфоманс мы точно приготовим. Кого хотели бы заявить? Илью Эксайла»

Герман Эль Класико высказался об участии в следующем раунде Фонбет Кубка России.

«Амкал» обыграл «Квант» в первом раунде Пути Регионов Кубка России (3:1). На поле вышли стримеры Парадеевич и Ликс, певец The Limba, комик Роман Косицын, актер Вячеслав Морозов и продюсер Олег Титов. Первый гол в матче забил Парадеевич.

«Продолжим ли играть медийными в Кубке России? Пока не знаю. Не заглядывали вперед. Будем обсуждать с ребятам, тренерским штабом, с медийными, с партнерами и тд. Будем обсуждать – на кого мы попали, какая команда против нас, выйдут ли они на связь.

Majestic [игровой проект для франшизы Grand Theft Auto] продолжит нас поддерживать. Какой-то перфоманс мы точно приготовим.

Кого хотели бы заявить? Много кого. Илью Эксайла [стример из объединения «Хазяева»]. До последнего думал, не решился. Он принимал решение в тот момент, когда Кубок России несильно нас поддерживал в соцсетях. Не было понятно, как отреагирует РФС. Может он будет готов вписаться», – сказал президент «Амкал».

«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина