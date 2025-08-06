Минин о блогерском составе «Амкала» в Кубке России: «Когда Парадеев забил, понял, что риск оправдался»

Станислав Минин оценил перфоманс «Амкала» в Фонбет Кубке России.

«Изначально отнесся к идее со скепсисом, но не потому, что я против такого формата. Казалось, что «Амкал» просто подставляется. То есть, они могут не пройти дальше, а это будет большой удар по перспективам. Посмотрят, скажут: «А, вот так играете? В следующем году дадим две квоты, а не три». Не говоря о расширении числа участников от Медиалиги.

Я бы хотел, чтобы медийных команд в Кубке России было больше. Когда Парадеев забил, понял, что риск оправдался и медийный эффект будет хорошим.

Пообщавшись с Германом, я понял, что эта история отчасти вынужденная. Плюс ребята, которые зашли, из них некоторые спортивные, вполне: Слава Морозов и Парадеев. Это не антиспортивные фигуры, которые не знаю, как по полю бегать.

Думаю, в следующем раунде медийных будет меньше. Дальше сильнее соперники. Полагаю, что эксперименты будут, но не такие масштабные», – сказал комментатор.

«Амкал» обыграл «Квант» в первом раунде Пути Регионов Кубка России (3:1). На поле вышли стримеры Парадеевич и Ликс, певец The Limba, комик Роман Косицын, актер Вячеслав Морозов и продюсер Олег Титов. Первый гол в матче забил Парадеевич. Игру комментировал Станислав Минин.