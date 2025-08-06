Аршавин о победе «Амкала» над «Квантом»: «Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Парадеев неплохо забил»

Андрей Аршавин оценил выступление «Амкала» в Фонбет Кубке России.

«Амкал» обыграл «Квант» в первом раунде Пути Регионов Кубка России (3:1). На поле вышли стримеры Парадеевич и Ликс, певец The Limba, комик Роман Косицын, актер Вячеслав Морозов и продюсер Олег Титов. Первый гол в матче забил Парадеевич.

«Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Это удивляет.

Человек, который вчера купил бутсы и три раза в 10 лет тренировался, сейчас забивает. Забил Парадеев неплохо, по мячу ударил как профессионал. Все равно, должно быть стыдно ребятам в белой форме [«Кванту»]. Если бы соперники еще и вратаря медийного [Вилсакома] выпустили, тогда вообще», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

