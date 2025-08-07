Вилсаком: «Привезти Дани Алвеса в Медиалигу стоит в районе 30 млн рублей за сезон. Это не супердорого. Подъемно с точки зрения привлечения спонсоров»

Вилсаком рассказал, сколько стоит привезти Дани Алвеса в Медиалигу.

«Я говорил, что хочется делать крутые кейсы, как, например, привезти Дани Алвеса ? Да, хочется. Мне сказали, сколько это стоит. И я такой: «Пффф». Как будто бы не прям супердорого. Мне называли цифру в районе 30 млн рублей за сезон. Это три-четыре месяца. Это вполне подъемно с точки зрения привлечения спонсоров. Мне было бы интересно.

«Эгриси » для меня – это не про заработать деньги, а про потратить много времени и с кайфом его провести. По большей части я пока исключительно трачу и вовлекаюсь. Трачу ли я свои деньги? Нет. Правильно будет сказать, что я не дозарабатываю. Я мог бы какие-то спонсорские вещи переключить на себя, но пока все уходит в команду. Ну и это время я мог бы тратить эффективнее с точки зрения прибыли.

Но, конечно, хочется зарабатывать. Альтруизм – это весело, но в планах зарабатывать. Это будет тяжело? Я уже понял, что медиафутбол – это не про то, что тут можно много зарабатывать. Например, если посмотреть на Азамата, который много тратит. Но это веселее, чем покупать себе Rolls-Royce», – сказал президент «Эгриси», блогер.

Ранее стало известно, что Дани Алвес ведет переговоры с двумя клуба WINLINE Медиалиги .

🤯 Дани Алвес едет в Медиалигу? Хочет контракт на год и 30 млн рублей – клубы сомневаются