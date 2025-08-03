Wylsacom прошел УМО для участия в Кубке России со второй попытки. Блогер станет вратарем «Амкала» на матч против «Кванта»

Wylsacom прошел УМО для участия в FONBET Кубке России за «Амкал».

Блогер прошел углубленное медицинское обследование со второй попытки. В первый раз Wylsacom не прошел УМО из-за повышенного давления.

Ранее блогер сообщил , что сыграет в воротах за «Амкал» в Кубке России.

Напомним, Валентин Петухов [Wylsacom] является президентом «Эгриси».

Также в матче должны принять участие рэпер The Limba, блогеры Вячеслав Морозов и Андрей Глазунов, продюсер Олег Титов, комики Фил Воронин и Роман Косицын, стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс и экс-звезда «Амкала» Прокоп . Приглашенные знаменитости прошли УМО.

«Амкал» сыграет с «Квантом » в первом раунде Пути Регионов Кубка России 5 августа.

