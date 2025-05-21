«Дани Алвес ведет переговоры с двумя клубами Медиалиги». Глава МФЛ Осипов о трансфере бразильца

Дани Алвес может оказаться в Winline Медиалиге.

«Дани Алвес ведет переговоры с двумя клубами лиги на предмет срока контракта и условий.

Это команды из большой пятерки? Большая пятерка – это понятие для всех разное. Если бы речь шла о тройке, то было бы проще охарактеризовать эти команды.

Это команды, которые находятся в сезоне и занимают места не ниже третьего в своих группах», – сказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Алексею Фаткадынову.

Ранее Mash на спорте сообщал , что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги.