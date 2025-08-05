  • Спортс
  • Вилсаком, певец The Limba и стример Парадеевич вошли в топ-9 самых популярных игроков русской версии Transfermarkt. В списке – только представители «Амкала»
Вилсаком, певец The Limba и стример Парадеевич вошли в топ-9 самых популярных игроков русской версии Transfermarkt. В списке – только представители «Амкала»

Звезды, сыгравшие за «Амкал», попали в топ русской версии сайта Transfermarkt.

На главной странице сайта transfermarkt.world (русскоязычная версия) есть раздел «Самые популярные игроки». В него попадают самые просматриваемые профили игроков в базе данных портала.

После победы «Амкала» над «Квантом» в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (3:1) под №1 в списке идет автор первого гола твич-стример Парадеевич.

Также в топ-9 попали техноблогер Вилсаком, стример Дмитрий Ликс, звезда Медиалиги Прокоп, певец The Limba, участник первого состава «Амкала» Форзяр и оператор клуба Ждан (он тоже был в заявке на матч). Еще в топ попали удаленные аккаунты Парадеевича и Ликса.

Фото: скриншоты Transfermarkt

Стример с 8 млн подписчиков забил в Кубке России! Вчера впервые надел бутсы, разминался в тапочках
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Transfermarkt
