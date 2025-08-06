1

«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке

Гаучо и Борис Фартуна помогли переломить 2Drots ход матча с «Торпедо».

Об этом рассказал главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов.

Фартуна вышел на замену после перерыва. Это был его первый матч за 2D после возвращения из «КАМАЗа», где хавбек провел два сезона. Борис забил победный гол в компенсированное время. Гол принес победу «дротам» (1:0) и вывел во второй раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Как оцените свой дебютный матч за 2Drots в профессиональном футболе?

– Самое главное – выиграли. Второй тайм мне очень понравился. Мы играли лучше. В первом тайме было тяжело, соперник хорошо играл в давление, один в один. Нам было тяжело выходить из под такого давления.

Но это очень энергозатратный футбол. Я понимал, что рано или поздно они подсядут.

– Какие были мысли до гола Фартуны?

– Верили, что в конце забьем. Но когда в предпоследнем моменте выручил вратарь, подумал, что все идет к пенальти. Боря решил момент, за это мы его и ценим.

– Фартуна уходил в профи. Как вам его возвращение?

– Легендарное возвращение! Немножко пропустил, поэтому не был готов на всю игру. Но во втором тайме хорошо вышел. Он, Гао [Гаучо] вышли и игра пошла с нашим преимуществом.

– Как вам футболист Борис Фартуна?

– Он мне всегда был симпатичен. Я раньше с ним не работал, видел его в «КАМАЗе», правда мало игр попадалось. Но с первых тренировок [в 2Drots] понял, что он хороший футболист, с хорошими качествами.

– Сегодня был тяжелый матч. С каким настроением подойдете к следующему раунду?

– Команды Второй лиги в игровом тонусе. Это большое преимущество. Расслабляться точно нельзя и не с чего, – рассказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В следующем раунде 2Drots сыграют на выезде против «Космоса».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
