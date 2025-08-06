«Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом» во 2-м раунде Пути Регионов Кубка России

Стали известны соперники медиакоманд в Фонбет Кубке России.

Во втором раунде Пути Регионов Кубка России «Амкал » сыграет с «Калугой », «Броуки » – против курского «Авангарда », 2Drots – c «Космосом» Долгопрудный.

Все медиакоманды сыграют на выезде.

Матчи пройдут с 19 по 21 августа.

Напомним, все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Кубка России. Год назад было так же