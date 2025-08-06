«Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом» во 2-м раунде Пути Регионов Кубка России
Стали известны соперники медиакоманд в Фонбет Кубке России.
Во втором раунде Пути Регионов Кубка России «Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом» Долгопрудный.
Все медиакоманды сыграют на выезде.
Матчи пройдут с 19 по 21 августа.
Напомним, все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Кубка России. Год назад было так же
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
