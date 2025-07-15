Крап включил в символическую сборную Медиалиги Маврина, Зирикова и себя, но не добавил Майка
Крап назвал символическую сборную Winline Медиалиги.
В идеальную соборную МФЛ по версии Крапа вошли:
Вратарь: Иван Зириков («БроукБойз»).
Защитники: Брайн Идову (ФК «10»), Гудай (ФК «10»), Саля (2Drots), Сэмио (2Drots).
Полузащитники: Василий Маврин («Амкал»), Манна (2Drots), Иван Воробьев (ФК «10»).
Нападающие: Слон (2Drots), Кутуз (ФК «10»), Крап («Впорядке X Krap Team»).
В состав мечты Крап не включил своего старшего брата Майка Крапивникова.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Pro Футбол»
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