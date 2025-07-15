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Крап включил в символическую сборную Медиалиги Маврина, Зирикова и себя, но не добавил Майка

Крап назвал символическую сборную Winline Медиалиги.

В идеальную соборную МФЛ по версии Крапа вошли:

Вратарь: Иван ЗириковБроукБойз»).

Защитники: Брайн Идову (ФК «10»), Гудай (ФК «10»), Саля (2Drots), Сэмио (2Drots).

Полузащитники: Василий Маврин («Амкал»), Манна (2Drots), Иван Воробьев (ФК «10»).

Нападающие: Слон (2Drots), Кутуз (ФК «10»), Крап («Впорядке X Krap Team»).

В состав мечты Крап не включил своего старшего брата Майка Крапивникова.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Pro Футбол»
logoИван Зириков
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoБрайн Идову
logo«Слон» Владислав Ослоновский
Иван Воробьев
logoМайк
logo«Гудай» Денис Гудаев
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logo«Манна» Станислав Манаев
logo«Саля» Илья Сальников
logoВасилий Маврин
logo«Крап» Даниил Крапивников
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoАмкал
logoKrap Team x Впорядке
logoБроукБойз
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