Четыре игрока ФК «10», получившие красные карточки в полуфинале, будут оштрафованы на крупную сумму

Азамат рассказал о штрафах игрокам, получившим красные карточки против «Амкала».

«Я вообще не оправдываю наших игроков, получивших красные карточки. Эти ребята будут оштрафованы. Это решение главного тренера и всего руководства. Это обоснованные красные карточки. Действительно безрассудная игра в футбол.

Размер штрафов не знаю, но это крупные штрафы.

Все четыре игрока, получившие красные карточки, будут оштрафованы на ощутимую сумму», – рассказал президент «Десятки » Азамат Мусагалиев .

ФК «10» проиграл «Амкалу » в полуфинале шестого сезона Winline Медиалиги (2:3 по сумме двух встреч). За два матча у ФК «10» красные карточки получили четыре игрока. В первой игре – Иван Воробьев , в ответной – Бала, Гудай и Назар .

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