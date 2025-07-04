0

Четыре игрока ФК «10», получившие красные карточки в полуфинале, будут оштрафованы на крупную сумму

Азамат рассказал о штрафах игрокам, получившим красные карточки против «Амкала».

«Я вообще не оправдываю наших игроков, получивших красные карточки. Эти ребята будут оштрафованы. Это решение главного тренера и всего руководства. Это обоснованные красные карточки. Действительно безрассудная игра в футбол.

Размер штрафов не знаю, но это крупные штрафы.

Все четыре игрока, получившие красные карточки, будут оштрафованы на ощутимую сумму», – рассказал президент «Десятки» Азамат Мусагалиев.

ФК «10» проиграл «Амкалу» в полуфинале шестого сезона Winline Медиалиги (2:3 по сумме двух встреч). За два матча у ФК «10» красные карточки получили четыре игрока. В первой игре – Иван Воробьев, в ответной – Бала, Гудай и Назар.

🍋 «Десятка» вылетела из Медиалиги из-за… лимона. Что?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoЕвгений Назаров 1997
Иван Воробьев
logo«Бала» Александр Балашов
logo«Гудай» Денис Гудаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Все играют в футбол, а побеждает «Амкал». Панов после игры с «Десяткой»
12 июля, 19:11
Василий Маврин: «Уже не за что до меня #########, что #########, что я зашел в раздевалку»
32 июля, 17:29
Азамат о реакции «Амкала» на интервью «Десятки»: «Молодые ребятишки не понимают цену победы»
1 июля, 16:10
🍋 «Десятка» вылетела из Медиалиги из-за… лимона. Что?
1330 июня, 22:15
Денис Лактионов: «Мы сами проиграли эту игру. В футбол побеждают головой, стратегией»
30 июня, 13:29
Главные новости
Агент Писарского о будущем нападающего: «Пока ни о какой Медиалиге он не думает. Вова заслуживает остаться в большом футболе»
17вчера, 18:40
22 тысячи билетов продано на финал МФЛ-6 в «Лужниках». Ожидается выступление секретного гостя
1вчера, 16:29
Сабуа об игре Галицкого в шахматы с воспитанниками «Краснодара»: «Сергей Николаевич выигрывал 85% партий. Он проводил сеансы одновременной игры, с каждым делал ход и шел к следующему»
2вчера, 15:55
Президент 2Drots Некит об игре с «Динамо»: «На бровке стоит Карпин, который скептически говорил про медиафутбол, а мы чуть не забили сами себе»
2вчера, 15:06
Рахимов – игрок «Нафтан-Новополоцк». Месяц назад футболист покинул «Сморгонь»
вчера, 12:31
Миллер – новый главный тренер ФК «Матч ТВ»
2вчера, 11:00
Герман о матче с «Броуками»: «Финал с любым соперником принципиальный»
вчера, 09:39
«Все играют в футбол, а побеждает «Амкал». Панов после игры с «Десяткой»
12 июля, 19:11
Василий Маврин: «Уже не за что до меня #########, что #########, что я зашел в раздевалку»
32 июля, 17:29
Тришин – лучший арбитр МФЛ-6. Судья занимает первую строчку в рейтинге по итогам сезона
2 июля, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
вчера, 06:25Киберспорт
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13