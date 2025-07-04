Четыре игрока ФК «10», получившие красные карточки в полуфинале, будут оштрафованы на крупную сумму
Азамат рассказал о штрафах игрокам, получившим красные карточки против «Амкала».
«Я вообще не оправдываю наших игроков, получивших красные карточки. Эти ребята будут оштрафованы. Это решение главного тренера и всего руководства. Это обоснованные красные карточки. Действительно безрассудная игра в футбол.
Размер штрафов не знаю, но это крупные штрафы.
Все четыре игрока, получившие красные карточки, будут оштрафованы на ощутимую сумму», – рассказал президент «Десятки» Азамат Мусагалиев.
ФК «10» проиграл «Амкалу» в полуфинале шестого сезона Winline Медиалиги (2:3 по сумме двух встреч). За два матча у ФК «10» красные карточки получили четыре игрока. В первой игре – Иван Воробьев, в ответной – Бала, Гудай и Назар.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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