0

Lugang Team Гуфа против клуба Тимати, а команда NILETTO сыграет с Rocket Team в Media Basket

Расписание матчей 5-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 5

17 октября, пятница

Alikson Team – Sky Club (команда Макана). Начало – в 16:00.

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Pena Team. Начало – в 17:00.

Rocket Team – Favela Basket. Начало – в 18:00.

MDK – Pena Team. Начало – в 18:45.

Lugang Team (команда Гуфа) – Flava (команда Тимати). Начало – в 20:00.

Funny Dance x NILETTO – Rocket Team. Начало – в 21:00.

Hoops – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 21:45.

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Лига Ставок Media Basket
logoЛига Ставок Media Basket
Alikson (баскетбол)
Sky Club (баскетбол)
logoТимати
Favela Basket
HOOPS (баскетбол)
Lugang Team (баскетбол)
Rocket Team (баскетбол)
календарь
Flava (баскетбол)
Pena Team (баскетбол)
MDK (баскетбол)
Dawgs (баскетбол)
logoАндрей Кириленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Команда Элджея проиграла Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко победила T-Squad Текилы в Media Basket
312 октября, 20:07
Команда NILETTO проиграла «Качает России», Hoops разгромил БК «10» в Media Basket
11 октября, 19:16
«Идем служить». Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club, рэпер Macan получил повестку
696 октября, 17:46
Главные новости
Кузнецов об обиде на «БроукБойз»: «Если бы на моем месте был обычный тренер, то «Броуков» не было бы в лиге»
1сегодня, 08:36
Станос – Егорову: «Я сюда приехал, чтобы с тобой пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли?»
4вчера, 19:50
Решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут не в Китае. Финал турнира может состоятся в Воронеже или Краснодаре
12вчера, 17:46
Тренер Марокко запросил челлендж на ВАР в матче ЧМ-2025 (U20). В Медиалиге такое правило есть с 1-го сезона – сейчас его тестирует ФИФА
21вчера, 16:08Фото
«Я три недели лежал и плакал. Приходил к мыслям: «Зачем мы живем? Мы ведь все равно все умрем». Форвард «Амкала» Степански о травме
14вчера, 13:53
Некит: «Из-за травмы пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. 2026-й, жди»
вчера, 12:39
«Врач использовал обычную дрель Makita – такую же, как для ремонта. Звуки были как на стройке». Сломавший ногу форвард «Амкала» об операции
43вчера, 11:40
Геркус об игре между сборными России и Медиалиги: «Это бессмысленное занятие. Это то же самое, что матч сборной страны с игроками Второй лиги»
4вчера, 10:48
Дзюба позвонил и поддержал сломавшего ногу Костюкова из «Амкала»: «В больнице мужики говорили: «Это кого привезли?»
17вчера, 09:40
Экс-звезда 2Drots Стиль – игрок ФК «Черемуха». Клуб выступает в любительской лиге М11
1вчера, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54