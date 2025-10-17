Lugang Team Гуфа против клуба Тимати, а команда NILETTO сыграет с Rocket Team в Media Basket
Расписание матчей 5-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, Gameday 5
17 октября, пятница
Alikson Team – Sky Club (команда Макана). Начало – в 16:00.
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Pena Team. Начало – в 17:00.
Rocket Team – Favela Basket. Начало – в 18:00.
MDK – Pena Team. Начало – в 18:45.
Lugang Team (команда Гуфа) – Flava (команда Тимати). Начало – в 20:00.
Funny Dance x NILETTO – Rocket Team. Начало – в 21:00.
Hoops – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 21:45.
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Лига Ставок Media Basket
