«СиндЕкат» играет с ФК «10» в ответном матче в финале элитного дивизиона Кубка Лиги
«СиндЕкат» встречается с ФК «10» в WINLINE Кубке Медиалиги.
В первом матче победил ФК «10» – 3:2.
Победитель противостояния выйдет в финал турнира, проигравший сыграет с победителем пары «БроукБойз» – Lit Energy в дивизионе претендентов.
Кубок Медиалиги
18 октября, суббота
Элитный дивизион, финал, ответный матч
«СиндЕкат» – ФК «10» – 1:1 (первый тайм)
Голы: 1:0 – Герас (4), 1:1 – Кутуз (7, пенальти).
«СиндЕкат»: Арап, Дорожинский, Дзантиев, Сакович, Герас, Репях, Чижов, Дружинин, Подберезкин, Барсов, Златан.
ФК «10»: Помазан, Тен, Гудай, Лыс, Чича, Шера, Скоропуп, Клен, Данилин, Назар, Кутуз.
Матч проходит в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости