«СиндЕкат» играет с ФК «10» в ответном матче в финале элитного дивизиона Кубка Лиги

«СиндЕкат» встречается с ФК «10» в WINLINE Кубке Медиалиги.

В первом матче победил ФК «10» – 3:2.

Победитель противостояния выйдет в финал турнира, проигравший сыграет с победителем пары «БроукБойз» – Lit Energy в дивизионе претендентов.

Кубок Медиалиги

18 октября, суббота

Элитный дивизион, финал, ответный матч

«СиндЕкат» – ФК «10» – 1:1 (первый тайм)

Голы: 1:0 – Герас (4), 1:1 – Кутуз (7, пенальти).

«СиндЕкат»: Арап, Дорожинский, Дзантиев, Сакович, Герас, Репях, Чижов, Дружинин, Подберезкин, Барсов, Златан.

ФК «10»: Помазан, Тен, Гудай, Лыс, Чича, Шера, Скоропуп, Клен, Данилин, Назар, Кутуз.

Матч проходит в Москве в спортивном городке «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
