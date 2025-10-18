«Можно ли взять компетентных судей? Мы мучаемся, чтобы потом лететь домой обосранными!» Златан после поражения от «Десятки»

Артем Юсупов недоволен арбитром ответного матча с ФК «10».

«Я просто в шоке! Без мата не знаю, как это сказать. Берем челлендж в конце на пенальти. Наш игрок выиграл позицию, его сзади хватают, а судья говорит, что это обоюдная борьба.

Я прошу лигу: можно ли брать компетентных судей. Почему в таких матчах решает судья? Играют две равные команды, показывают футбол, а потому судья говорит: «Это обоюдная борьба». Человек с вертолета что ли смотрит футбол?

Мы летим, играем, мучаемся, чтобы потом лететь домой обосранными!» – сказал форвард «СиндЕката ».

ФК «10» обыграл «СиндЕкат» (5:4 – по сумме двух встреч) и впервые вышел в финал турнира WINLINE Медиалиги . «СиндЕкат» дважды брал челлендж на удаление хавбека ФК «10» Назара и на пенальти на последних минутах матча, но арбитр встречи Виталий Бердников оба решения принял в пользу «Десятки ».