ФК «10» Мусагалиева с восьмой попытки вышел в финал турнира Медиалиги

«Десятка» с восьмой попытки прошла в финал турнира WINLINE Медиалиги.

Клуб Азамата Мусагалиева вышел в финал Кубка Лиги, обыграв «СиндЕкат » (5:4 – по сумме двух встреч) в финале элитного дивизиона.

В финале Кубка Медиалиги «Десятка» встретится с кем-то из трех оставшихся команд: Lit Energy, «БроукБойз» или «СиндЕкат».

Ранее лучшим результатом ФК «10» было третье место в шестом сезоне Медиалиги.

«Десятка» участвует в турнирах МФЛ со второго сезона. В МФЛ-2 и Кубке Лиги-2024 клуб не вышел из группы, в МФЛ-3 вылетел в четвертьфинале, в МФЛ-4, МФЛ-5 и Суперкубке Медиалиги покинул турнир в 1/8 финала.