ФК «10» Мусагалиева с восьмой попытки вышел в финал турнира Медиалиги
«Десятка» с восьмой попытки прошла в финал турнира WINLINE Медиалиги.
Клуб Азамата Мусагалиева вышел в финал Кубка Лиги, обыграв «СиндЕкат» (5:4 – по сумме двух встреч) в финале элитного дивизиона.
В финале Кубка Медиалиги «Десятка» встретится с кем-то из трех оставшихся команд: Lit Energy, «БроукБойз» или «СиндЕкат».
Ранее лучшим результатом ФК «10» было третье место в шестом сезоне Медиалиги.
«Десятка» участвует в турнирах МФЛ со второго сезона. В МФЛ-2 и Кубке Лиги-2024 клуб не вышел из группы, в МФЛ-3 вылетел в четвертьфинале, в МФЛ-4, МФЛ-5 и Суперкубке Медиалиги покинул турнир в 1/8 финала.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
