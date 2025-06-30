Кузнецов включил Скоропупа и Кутуза, но не назвал Эдамса, собирая состав мечты 2Drots

Дмитрий Кузнецов назвал состав мечты 2Drots .

В состав вошли.

Вратарь: Дмитрий Сычев .

Защитники: Лога, Гудай, Саля и Сэмио .

Полузащитники: Слон, Скоропуп, Манна и Борис Фартуна.

Нападающие: Гаучо и Кутуз .

Кузнецов тренировал 2Drots с 2021-го по 2025-й. Все трофеи в своей истории «дроты» завоевали именно с этим тренером: Winline Медиалига (дважды), МКС-2023, Суперкубок Медиалиги, международная медиалига в Казахстане .