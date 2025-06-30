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Кузнецов включил Скоропупа и Кутуза, но не назвал Эдамса, собирая состав мечты 2Drots

Дмитрий Кузнецов назвал состав мечты 2Drots .

В состав вошли.

Вратарь: Дмитрий Сычев.

Защитники: Лога, Гудай, Саля и Сэмио.

Полузащитники: Слон, Скоропуп, Манна и Борис Фартуна.

Нападающие: Гаучо и Кутуз.

Кузнецов тренировал 2Drots с 2021-го по 2025-й. Все трофеи в своей истории «дроты» завоевали именно с этим тренером: Winline Медиалига (дважды), МКС-2023, Суперкубок Медиалиги, международная медиалига в Казахстане

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Федоса
logoДмитрий Сычев
logo«Саля» Илья Сальников
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoГаучо
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
Медиалига Казахстан
logo«Гудай» Денис Гудаев
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logoМосковский Кубок Селебрити
logoБорис Фартуна
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logo«Манна» Станислав Манаев
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logo«Лога» Вадим Логинов
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