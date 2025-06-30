Кузнецов включил Скоропупа и Кутуза, но не назвал Эдамса, собирая состав мечты 2Drots
Дмитрий Кузнецов назвал состав мечты 2Drots .
В состав вошли.
Вратарь: Дмитрий Сычев.
Защитники: Лога, Гудай, Саля и Сэмио.
Полузащитники: Слон, Скоропуп, Манна и Борис Фартуна.
Кузнецов тренировал 2Drots с 2021-го по 2025-й. Все трофеи в своей истории «дроты» завоевали именно с этим тренером: Winline Медиалига (дважды), МКС-2023, Суперкубок Медиалиги, международная медиалига в Казахстане.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Федоса
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