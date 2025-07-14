Защитник Соловьев перешел в Lotus

Центральный защитник Алексей Соловьев перешел в Lotus Music.

Об этом сообщили соцсети клуба.

29-летний футболист – воспитанник «Локомотива». В профи он выступал за «Факел», «Кубань» и ростовский СКА. Последней командой Соловьева был «Барс» из Премьер-лиги Кыргызстана.

Ранее Lotus подписал 19-летнего защитника Rocket Team Александра Сергина.