Защитник Соловьев перешел в Lotus
Центральный защитник Алексей Соловьев перешел в Lotus Music.
Об этом сообщили соцсети клуба.
29-летний футболист – воспитанник «Локомотива». В профи он выступал за «Факел», «Кубань» и ростовский СКА. Последней командой Соловьева был «Барс» из Премьер-лиги Кыргызстана.
Ранее Lotus подписал 19-летнего защитника Rocket Team Александра Сергина.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Lotus Music
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