Кутепов о переходе в «Народную Команду»: «Жду возвращения красно-белого духа внутрь себя»

Илья Кутепов дал первый комментарий после перехода в «Народную Команду».

«Жду новых эмоций, роста и возвращения красно-белого духа внутрь себя.

Красно-белые цвета славятся своими болельщиками, поэтому мы ждем всех болельщиков на матчах «Народной Команды», – сказал защитник.

Кутепов взял в «НК» 29-й номер.

«Народная Команда » – клуб болельщиков «Спартака». Он пропустил шестой сезон Winline Медиалиги из-за финансовых проблем. В июне руководители нашли нового партнера, «НК» сыграет в осеннем Кубке Лиги.

31-летний Кутепов выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России в 2017 году.

Илья был основным центральным защитником сборной России на ЧМ-2018. Последним профклубом в карьере Кутепова стал «Велес» из Второй лиги.