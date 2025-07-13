Кутепов о переходе в «Народную Команду»: «Жду возвращения красно-белого духа внутрь себя»
Илья Кутепов дал первый комментарий после перехода в «Народную Команду».
«Жду новых эмоций, роста и возвращения красно-белого духа внутрь себя.
Красно-белые цвета славятся своими болельщиками, поэтому мы ждем всех болельщиков на матчах «Народной Команды», – сказал защитник.
Кутепов взял в «НК» 29-й номер.
«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака». Он пропустил шестой сезон Winline Медиалиги из-за финансовых проблем. В июне руководители нашли нового партнера, «НК» сыграет в осеннем Кубке Лиги.
31-летний Кутепов выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России в 2017 году.
Илья был основным центральным защитником сборной России на ЧМ-2018. Последним профклубом в карьере Кутепова стал «Велес» из Второй лиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
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