Защитник Rocket Team Сергин перешел в Lotus Music

Защитник Александр Сергин подписал контракт с Lotus Music.

Lotus – медийная команда одноименного музыкального лэйбла, на котором выпускаются ЛСП, Bahh Tee, HammAli & Navai, The Limba, «Комната культуры» и другие популярные артисты. В прошедшем шестом сезоне Winline Медиалиги команда дошла до четвертьфинала, где по сумме матчей вылетела от «Амкала».

Ранее 19-летний Сергин выступал за Rocket Team , куда пришел в феврале 2025-го. Для него это был первая медиафутбольная команда. В сезоне МФЛ он провел 6 матчей, в которых получил 1 желтую карточку. С клубом защитник вышел из группы, но в 1/8 финала вылетел от Lit Energy.

В профессиональной карьере Серегин играл за «Спартак-2» и «Сочи-2».