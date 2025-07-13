«Десятка» объявила об уходе Свежова и Паука

Паук и Виктор Свежов покинули ФК «10».

Об этом сообщили соцсети клуба.

Вратарь Паук (Владислав Федотов) вернулся в клуб перед шестым сезоном Winline Медиалиги и сыграл в одном матче – вышел на замену перед серией буллиталити против Lit Energy и выиграл ее.

Полузащитник Свежов пришел в «Десятку» перед пятым сезоном МФЛ и провел 11 матчей. В шестом сезоне он на поле не выходил.