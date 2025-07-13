«Десятка» объявила об уходе Свежова и Паука
Паук и Виктор Свежов покинули ФК «10».
Об этом сообщили соцсети клуба.
Вратарь Паук (Владислав Федотов) вернулся в клуб перед шестым сезоном Winline Медиалиги и сыграл в одном матче – вышел на замену перед серией буллиталити против Lit Energy и выиграл ее.
Полузащитник Свежов пришел в «Десятку» перед пятым сезоном МФЛ и провел 11 матчей. В шестом сезоне он на поле не выходил.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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