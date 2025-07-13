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Минин о Кудряшове в 2Drots: «В текущей форме это самый сильный защитник, который у них был»

Станислав Минин считает, что Федор Кудряшов будет игроком стартового состава 2D.

– Что подписание Кудряшова значит для 2Drots?

– Это поиск лидера в оборону. 2Drots нужна замена Гудаю. Меня удивило, что Кудряшов готов продолжать играть в медиафутбол. У меня не складывалось ощущение, что ему это очень нравится.

Это необычный и неожиданный трансфер для 2Drots. Они если и привлекали игроков из проффутбола, то это были либо футболисты, у которых не получилось, либо это был Артур Юсупов. Здесь они берут в прошлом игрока сборной, плюс игрока, который знает реалии медиафутбола. Если говорить о качествах в отрыве от контекста – это сильное приобретение и однозначный игрок старта.

– Кто из защитников 2Drots сядет в запас?

– Думаю, даже у тренеров нет ответа – Француз или Саля. Полагаю, в первом официальном матче начнут Француз и Кудряшов. Если обойдется без травм и Кудряшов мотивирован, он стабильно будет выходить в старте, а Салю и Евтушенко будут чередовать.

– Это самый сильный центральный защитник в истории 2Drots?

– Последний сезон Кудряшова в Rocket Team – сильный. У них с Семеновым была хорошая пара. Но «Рокеты» – команда, у которой лучшие перформансы были оборонительными. Был сильный матч в группе против «Амкала». В 1/8 финала с Lit Energy Кудряшов здорово подчищал.

Если думать, что 2Drots нужен защитник, который будет успокаивать, подсказывать, пихать, то это хорошее приобретение. В текущей форме это самый сильный защитник, который у них был. Но Гудай, помимо того, что сильный защитник, идеально вписывается в вайб медиафутбола. Я сомневаюсь, нравится ли этот вайб Кудряшову. Года полтора-два назад мне было бы сложно представить Кудряшова в 2Drots. Но, может быть, команда уже настолько поменялась, что сейчас это возможно.

– Вы поддерживаете 2Drots. Но с Кудряшовым у вас был конфликт. Из-за этого вам будет тяжело болеть за игрока?

– Я разделяю работу и личные симпатии. Когда работаю, болею за свою работу. В остальном я пока не готов предсказать движение своей души. Если Кудряшов будет полезен и готов куваться за эмблемку, ну и супер. Я не отделяю его от команды.

Я бы не назвал то, что случилось, моим конфликтом с Федором. Это маргинальная ситуация. Показательная для Федора Кудряшова в Медиалиге. Но я не думаю, что это долгоиграющий конфликт, о котором нужно вспоминать. Я точно проехал и живу дальше, – рассказал комментатор Winline Медиалиги и «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву. 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoФедор Кудряшов
logoСтанислав Минин
logoWinline Медиалига
logoRocket Team
трансферы
logoСергей Евтушенко
logo«Гудай» Денис Гудаев
logo2Drots
logo«Саля» Илья Сальников
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