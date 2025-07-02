Кузнецов о работе курьером в Ozon: «Это было в пандемию ради шутки. В месяц зарабатывали 80-100 тысяч»
– До попадания в 2Drots вы работали курьером в Ozon?
– Это было ради шутки. Когда случилась пандемия, я сидел дома. Ко мне приходит мой друг Борисыч, а он был без работы. Он предложил устроиться в Ozon. Я говорю: «Куда, ##### [блин]?» Я сначала не понимал, что это такое.
Там надо было пройти двухдневные курсы. Я взял с собой Борисыча, и мы отсидели эти курсы.
Мы с ним договорились, что я буду его на машине возить, а он будет разносить покупки. В неделю нормально зарабатывали. Там работать можно было, как ты сам захочешь.
У нас была история. Борисыч, когда получал товар, к нему чудак подходит и говорит: «Это ты тот самый Кузнецов, который за ЦСКА играл? Он говорит: «Ну да». Тот ему: «Что-то ты потолстел». Он ему ответил: «Ну конечно, я же кушаю, отдыхаю». Так получилось потому что в приложении была моя фамилия, а товар разносил он.
– Сколько получалось зарабатывать?
– В месяц тысяч 80-100 зарабатывали, – сказал бывший защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots.