7

Кузнецов о работе курьером в Ozon: «Это было в пандемию ради шутки. В месяц зарабатывали 80-100 тысяч»

Дмитрий Кузнецов рассказал, как работал курьером в Ozon.

– До попадания в 2Drots вы работали курьером в Ozon?

– Это было ради шутки. Когда случилась пандемия, я сидел дома. Ко мне приходит мой друг Борисыч, а он был без работы. Он предложил устроиться в Ozon. Я говорю: «Куда, ##### [блин]?» Я сначала не понимал, что это такое.

Там надо было пройти двухдневные курсы. Я взял с собой Борисыча, и мы отсидели эти курсы.  

Мы с ним договорились, что я буду его на машине возить, а он будет разносить покупки. В неделю нормально зарабатывали. Там работать можно было, как ты сам захочешь.

У нас была история. Борисыч, когда получал товар, к нему чудак подходит и говорит: «Это ты тот самый Кузнецов, который за ЦСКА играл? Он говорит: «Ну да». Тот ему: «Что-то ты потолстел». Он ему ответил: «Ну конечно, я же кушаю, отдыхаю». Так получилось потому что в приложении была моя фамилия, а товар разносил он.

– Сколько получалось зарабатывать?

– В месяц тысяч 80-100 зарабатывали, – сказал бывший защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Федоса
logoДмитрий Кузнецов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logo2Drots
logoWinline Медиалига
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о тратах в месяц: «120 тысяч хватает, из них на питание – 20. Я же не каждый день мясо ем, есть макарончики, рис, пюрешечка»
4329 июня, 12:05
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
«Я хочу, чтобы Карпин стал чемпионом с «Динамо». Кузнецов поддержал нового тренера бело-голубых
226 июня, 19:42
«Дайте Березуцкому поработать. Челестини приехал в новую страну, наверное, и футболистов-то наших не знает». Кузнецов о тренере ЦСКА
2726 июня, 15:29
Главные новости
Райзен: «В Медиалиге нужно создавать ажиотаж, когда ты не можешь купить билет. Это создаст имидж для турнира»
сегодня, 12:15
Шама войдет в тренерский штаб 2Drots. Он должен был возглавить «Матч ТВ», но отказался в день объявления о его назначении
сегодня, 10:29
Более 15 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». На стадионе выступят Kai Angel и 9mice
12сегодня, 09:22
Стиль ушел из 2Drots. Жека написал, что это был один из его любимейших игроков
вчера, 18:38
Бирюк покинул 2Drots: «Свой потенциал, считаю, не раскрыл»
вчера, 17:11
Азамат о реакции «Амкала» на интервью «Десятки»: «Молодые ребятишки не понимают цену победы»
вчера, 16:10
Дмитрий Егоров: «Надо меньше нервничать из-за Медиалиги и сосредоточится на «Броуках». Мне должно быть плевать на то, какие шоу выходят и как все работает»
вчера, 13:36
Пантера о Кузнецове: «Говорить что-то в лицо человеку, который реагирует на слова, как обиженный ребенок»
вчера, 12:36
Кузнецов о Пантере: «То, что он нахваливает новый тренерский штаб – подлость и трусость»
вчера, 12:28
Экс-тренер Chertanovo Инстасамки Щербак возглавил «Иртыш»
2вчера, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
4вчера, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
2вчера, 14:12
Расписание «Кубка фиферов-2025». Вилсаком, 2Drots, «Амкал», Герман и Кефир – среди участников
вчера, 05:25Киберспорт
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13