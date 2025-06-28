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«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера

Дмитрий Кузнецов считает, что Виталий Дьяков способен работать тренером в РПЛ.

– Как вам тренерская карьера Дьякова?

– Я думаю, работа с «Броуками» поможет ему набраться опыта. Он хочет тренировать профессионально. Ему хватит потенциала работать в РПЛ в будущем. Он человек опытный, поигравший на серьезном уровне.

У меня были такие же срывы в Медиалиге как у него. Они происходят из-за чувства несправедливости. Думаю, у него все будет хорошо, и он сможет тренировать, – сказал бывший главный тренер 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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