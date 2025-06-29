Кузнецов о тратах в месяц: «120 тысяч хватает, из них на питание – 20. Я же не каждый день мясо ем, есть макарончики, рис, пюрешечка»

Дмитрий Кузнецов рассказал, сколько тратит денег в месяц.

«Сейчас мне хватает и на жизнь, и на отдых, и на все. В месяц уходит 20 тысяч [рублей] на коммуналку, телефоны, интернет.

Питание – тысяч 20. Я живу один с батей. Я же не каждый день ем мясо. Есть макарончики, рис, пюрешечка. Я научился готовить.

Раньше отцу покупал готовую еду. У меня же поездок много. Я из 30 дней 15 в поездках. Что, мне на 15 дней 20 тысяч не хватит? В сумме на все 120 тысяч хватало бы», – сказал экс-защитник ЦСКА и бывший тренер 2Drots.