«Дайте Березуцкому поработать. Челестини приехал в новую страну, наверное, и футболистов-то наших не знает». Кузнецов о тренере ЦСКА

Дмитрий Кузнецов высказался о выборе тренера в ЦСКА.

– Может, ЦСКА стоило довериться российскому тренеру, а не Фабио Челестини?

– Конечно, считаю, что можно было довериться российскому специалисту. Тем более когда мы находимся под санкциями, когда можно безболезненно проверять молодежь, доверять ей больше. Я не понимаю приглашение иностранного тренера. Дайте вон Березуцкому поработать, он сейчас свободен. Челестини же приехал в новую страну. Он, наверное, и футболистов-то наших не знает.

– Вы бы готовы были возглавить ЦСКА?

– Конечно. Как нормальный человек может отказать клубу, в котором отыграл больше 20 лет, становился чемпионом, в котором сделал себе имя? Я бы что, действовал во вред команде? Почему некоторым дают шанс, а некоторым – нет? – сказал экс-защитник ЦСКА и бывший тренер 2Drots.