Райзен получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что показал, каким должен быть президент клуба Медиалиги
Президент «БроукБойз» отсутствовал на первом матче 1/2 финала Медиалиги против «СиндЕката» (2:2, 3:4 Б).
В той игре были удалены и впоследствии дисквалифицированы главный тренер «Броуков» Виталий Дьяков и второй руководитель клуба Дмитрий Егоров.
После этого глава МФЛ Николай Осипов сообщил, что «БроукБойз» могут быть исключены из числа участников турнира.
Артем, который был в отъезде, практически не комментировал скандальную ситуацию в соцсетях. После заявления Осипова он написал: «У меня лишь одно желание – играть дальше».
По возвращении в Москву Райзен сначала решил проблему с главным тренером, пригласив Дмитрия Кузнецова.
Экс-тренер 2Drots подготовил команду к ответной игре с «СиндЕкатом», сменив Дьякова, который перешел на должность тренера-консультанта.
В день матча Райзен был рядом с командой: настраивал ее в раздевалке и активно поддерживал на бровке, при этом не вступая в споры и конфликты с судьями и соперниками.
«Единственный способ добиться успеха – победить. Победить не в скандалах, не в склоках, не в спорах, а на футбольном поле. Нам ничего не помешает – никакие решения», – сказал Кузьмин футболистам своего клуба.
Во втором тайме при счете 2:0 в пользу «Броуков» красную карточку за грубый подкат против полузащитника «СиндЕката» Чисамбы Лунгу получил хавбек Руслан Левкин.
«БроукБойз» могли взять челлендж, чтобы арбитр Максим Чембулатов посмотрел повтор эпизода и, возможно, изменил решение. Однако Райзен признал, что удаление было по делу, и по телефону объяснил находившемуся на трибуне Егорову, что брать челлендж нет смысла.
В итоге «Броуки», оставшись вдесятером, удержали победный счет и третий раз подряд вышли в финал Медиалиги, где 5 июля в «Лужниках» сыграют с «Амкалом».
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