Райзен получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что показал, каким должен быть президент клуба Медиалиги

Артем «Райзен» Кузьмин признан добряком недели в Winline МФЛ.

Президент «БроукБойз» отсутствовал на первом матче 1/2 финала Медиалиги против «СиндЕката» (2:2, 3:4 Б).

В той игре были удалены и впоследствии дисквалифицированы главный тренер «Броуков» Виталий Дьяков и второй руководитель клуба Дмитрий Егоров .

После этого глава МФЛ Николай Осипов сообщил, что «БроукБойз» могут быть исключены из числа участников турнира.

Артем, который был в отъезде, практически не комментировал скандальную ситуацию в соцсетях. После заявления Осипова он написал: «У меня лишь одно желание – играть дальше».

По возвращении в Москву Райзен сначала решил проблему с главным тренером, пригласив Дмитрия Кузнецова .

Экс-тренер 2Drots подготовил команду к ответной игре с «СиндЕкатом», сменив Дьякова, который перешел на должность тренера-консультанта.

В день матча Райзен был рядом с командой: настраивал ее в раздевалке и активно поддерживал на бровке, при этом не вступая в споры и конфликты с судьями и соперниками.

«Единственный способ добиться успеха – победить. Победить не в скандалах, не в склоках, не в спорах, а на футбольном поле. Нам ничего не помешает – никакие решения», – сказал Кузьмин футболистам своего клуба.

Во втором тайме при счете 2:0 в пользу «Броуков» красную карточку за грубый подкат против полузащитника «СиндЕката» Чисамбы Лунгу получил хавбек Руслан Левкин.

«БроукБойз » могли взять челлендж, чтобы арбитр Максим Чембулатов посмотрел повтор эпизода и, возможно, изменил решение. Однако Райзен признал, что удаление было по делу, и по телефону объяснил находившемуся на трибуне Егорову, что брать челлендж нет смысла.

В итоге «Броуки», оставшись вдесятером, удержали победный счет и третий раз подряд вышли в финал Медиалиги , где 5 июля в «Лужниках» сыграют с «Амкалом».

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