«Я буду пиджаком на бровке». Кузнецов о назначении главным тренером «Броуков» на полуфинал МФЛ

Дмитрий Кузнецов подробно рассказал о приглашении в «БроукБойз».

– Вас сейчас позвали «Броуки», у которых дисквалифицирован главный тренер Виталий Дьяков за срыв в адрес президента медиалиги Николая Осипова.

– Мне позвонил Артем Райзен. У нас с ним теплые отношения и взаимоуважение. Его звонок стал для меня неожиданностью. Он рассказал, что случилось, и спросил, могу ли я помочь как медийная фигура в ответном полуфинале. А если все будет нормально, то и в финале.

Я буду просто пиджаком на бровке. Но если потребуется, то могу подсказать моменты, которые нужно будет поправить. Но это только с разрешения Виталия Александровича (Дьякова). Никаких перестановок в команде не будет.

– Как вам тренерская карьера Дьякова?

– Я думаю, работа с «Броуками» поможет ему набраться опыта. Он хочет тренировать профессионально. Ему хватит потенциала работать в РПЛ в будущем. Он человек опытный, поигравший на серьезном уровне.

У меня были такие же срывы в Медиалиге как у него. Они происходят из-за чувства несправедливости. Думаю, у него все будет хорошо, и он сможет тренировать.

– У вас был конфликт с Дмитрием Егоровым. Вы оба заявляли даже, что не планируете подавать друг другу руки. Вы все уладили?

– Он тоже был не против моего прихода. С Димой мы еще вчера созвонились, пообщались. Все отлично.

– Как бы вы отреагировали, если бы команду исключили из соревнований за срыв Дьякова?

– Это одна из лучших команд лиги, которая имеет свое лицо, своих болельщиков. Я не понимаю, что должно произойти, чтобы такую команду исключили. Ребята все задумались о произошедшем, виновные извинились. Все мы не святые. Нужно научиться прощать. Всегда можно договориться, – сказал бывший главный тренер 2Drots.