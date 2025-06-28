«Если бы я знал, что с «Броуками» будет такой матч, лучше мы «Литам» проиграли». Подберезкин о матче против «Броуков»
«Не так и сложно создать боеспособную команду в МФЛ с руководством, которое понимает, как должен функционировать футбольный клуб. Нужно взять хороший тренерский штаб, доктора, оборудование для восстановления, сделать хорошие условия для тренировочных занятий.
У меня не было сомнений, что мы дойдем далеко и добьемся такого результата, потому что все, что делается в «СиндЕкате», круто.
Мне очень понравились две матча с Lit Energy. И клуб, и атмосфера вокруг, та драма в конце. Если бы я знал, что с «Броуками» будет такой матч, лучше мы «Литам» проиграли», – рассказал игрок «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
В полуфинале Winline Медиалиги произошел скандал между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяков и президентом Медиалиги Николаем Осиповым. Чемпиона МФЛ-5 могли отстранить от сезона, однако клуб примет участие в ответном матче в воскресенье.
Дьяков получил пожизненную дисквалификацию в МФЛ.
Чемпиона Медиалиги могут снять с сезона! Дьяков взорвался на президента лиги