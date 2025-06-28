«Если бы я знал, что с «Броуками» будет такой матч, лучше мы «Литам» проиграли». Подберезкин о матче против «Броуков»

Вячеслав Подберезкин высказался о сенсационном проходе «СиндЕката» в полуфинал.

«Не так и сложно создать боеспособную команду в МФЛ с руководством, которое понимает, как должен функционировать футбольный клуб. Нужно взять хороший тренерский штаб, доктора, оборудование для восстановления, сделать хорошие условия для тренировочных занятий.

У меня не было сомнений, что мы дойдем далеко и добьемся такого результата, потому что все, что делается в «СиндЕкате», круто.

Мне очень понравились две матча с Lit Energy . И клуб, и атмосфера вокруг, та драма в конце. Если бы я знал, что с «Броуками» будет такой матч, лучше мы «Литам» проиграли», – рассказал игрок «СиндЕката » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В полуфинале Winline Медиалиги произошел скандал между главным тренером «БроукБойз » Виталием Дьяков и президентом Медиалиги Николаем Осиповым. Чемпиона МФЛ-5 могли отстранить от сезона, однако клуб примет участие в ответном матче в воскресенье.

Дьяков получил пожизненную дисквалификацию в МФЛ.

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