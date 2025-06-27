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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Профессиональному футболу есть чему поучиться у медиа в плане оформления матчей. Мы на правильном пути»

Павел Пивоваров высказался о прошедшем матче между «Динамо» и 2Drots.

– Как вам то, что происходило сегодня на стадионе?

– Мне очень понравилось. Я считаю, что профессиональному футболу в части оформления матчей есть чему поучиться у медиафутбольных клубов. Я думаю, «Динамо» на правильно пути, – сказал гендиректор «Динамо».

Бело-голубые разгромили 2Drots (3:0), но проиграли в серии буллиталити. Матч на «ВТБ Арене» посетило 18 475 зрителей.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: VK Спорт
ВТБ Арена
logoДинамо Москва
logoWinline Медиалига
Павел Пивоваров
logoпремьер-лига Россия
logo2Drots
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