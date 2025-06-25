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«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд на матч против ЦСКА

«Амкал» объявил всех приглашенных игроков на матч с ЦСКА.

«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд для участия в матче против ЦСКА.

Клуб пополнили: защитник Дмитрий Мишин (Fight Nights), хавбек Денис Романюк (Lotus Music), защитник Кирилл Шульга и хавбек Никита Дроздов (оба – «Титан»), хавбек Никита Кирсанов (свободный агент), хавбек Александр ШабичевТандем»), хавбеки ПрокопИван Борисенко и нападающий Никита Танков (все – «Альфа-Банка»), хавбек Иван Репях и нападающий Игорь Сичкар (оба – «Матч ТВ»).

Клуб сообщил, что часть игроков может остаться в команде.

«Амкал» сыграет с ЦСКА 27 июня на «ВТБ Арене».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoFight Nights
logoLotus Music
logoЛФК «Титан»
logoНикита Дроздов
logoПрокоп
logoАльфа-Банка
logoИван Репях
Никита Танков
logoЦСКА
logoАмкал
ВТБ Арена
logoпремьер-лига Россия
«Шаба» Александр Шабичев
Игорь Сичкар
logoФК Матч ТВ
Иван Борисенко
logoДмитрий Мишин
logo«Кирс» Никита Кирсанов
logoWinline Медиалига
logo«Brat I» Кирилл Шульга
logoФК Тандем
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