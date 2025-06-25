«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд на матч против ЦСКА

«Амкал» объявил всех приглашенных игроков на матч с ЦСКА.

«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд для участия в матче против ЦСКА .

Клуб пополнили: защитник Дмитрий Мишин (Fight Nights ), хавбек Денис Романюк (Lotus Music ), защитник Кирилл Шульга и хавбек Никита Дроздов (оба – «Титан »), хавбек Никита Кирсанов (свободный агент), хавбек Александр Шабичев («Тандем »), хавбеки Прокоп , Иван Борисенко и нападающий Никита Танков (все – «Альфа-Банка »), хавбек Иван Репях и нападающий Игорь Сичкар (оба – «Матч ТВ »).

Клуб сообщил, что часть игроков может остаться в команде.

«Амкал » сыграет с ЦСКА 27 июня на «ВТБ Арене ».