«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд на матч против ЦСКА
«Амкал» объявил всех приглашенных игроков на матч с ЦСКА.
«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд для участия в матче против ЦСКА.
Клуб пополнили: защитник Дмитрий Мишин (Fight Nights), хавбек Денис Романюк (Lotus Music), защитник Кирилл Шульга и хавбек Никита Дроздов (оба – «Титан»), хавбек Никита Кирсанов (свободный агент), хавбек Александр Шабичев («Тандем»), хавбеки Прокоп, Иван Борисенко и нападающий Никита Танков (все – «Альфа-Банка»), хавбек Иван Репях и нападающий Игорь Сичкар (оба – «Матч ТВ»).
Клуб сообщил, что часть игроков может остаться в команде.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости