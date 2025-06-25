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Президент «Амкала» об игре с ЦСКА: «Постараемся этот матч использовать в плюс-эмоции»

Герман Эль Класико высказался о предстоящем матче с ЦСКА.

«Ощущение перед матчем с ЦСКА? Очень приятно за один год сыграть с чемпионом России и чемпионом Кубка. Кайф невероятный. Я знаю, что ЦСКА сейчас в отпуске. Мы постараемся этот матч использовать в плюс-эмоции.

Какой будет игра? С «Краснодаром» мы только выходили. С «Динамо» играли, когда они закончили сезон, а мы только-только выиграли Кубок Лиги. Мы были на максимальном ходу, там была задача. Здесь, конечно, любой ценой ты не можешь поставить задачу тем ребятам, которые только присоединятся к коллективу», – сказал президент «Амкала».

«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд для участия в матче против ЦСКА.

«Амкал» сыграет с ЦСКА 27 июня на «ВТБ Арене» в рамках Media х Pro Cup 2025.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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