«У 2Drots премиальные даже за поражение, если проиграем в один гол. Если выиграем – четверные». Хавбек 2D Фрол о матче с «Динамо»

Максим Фролов рассказал о премиальных за поражение в матче с «Динамо».

«Время невероятно тянется. Будем держаться до последнего. «Динамо» в полном составе. И, конечно, это очень тяжело.

За эту игру у нас есть премиальные даже за поражение, если проиграем в один гол. Если выиграем, то четверные. Мотивация сумасшедшая, но она и без денег сумасшедшая. Будем стараться.

Понятно, что «Динамо» контролирует игру, но это и наш план. Мы понимали, что так будет. Поэтому все идет и по нашему плану», – сказал хавбек 2Drots.

«Динамо » обыгрывает 2Drots после первого тайма – 1:0.

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