Андрей Сметанин: «Игроки 2Drots и «Амкала» – мешки. С картошкой – или с чем-то еще»
Андрей Сметанин назвал медиафутболистов мешками.
«Говорите, игрокам медиакоманд подарят по мешку с картошкой? Очень логичный подарок! Игроки 2Drots и «Амкала» – сами и есть мешки. С картошкой – или с чем-то еще», – заявил экс-голкипер «Динамо».
Ранее стало известно, что игрокам 2Drots и «Амкала» подарят продуктовые корзины, куда войдут мешок картошки 10, бананы, яблоки, капуста, морковь, гречка, рис, хлебцы, булочки, лапша быстрого приготовления, а также полезные протеиновые батончики, изотоники и другие продукты.
26 июня «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграет против 2Drots в рамках Media x Pro Cup.
Media x Pro Cup – турнир с участием команд РПЛ и медиаклубов. В первом розыгрыше еще сыграют «Амкал» с ЦСКА.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Рейтинг букмекеров»
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