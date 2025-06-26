Андрей Сметанин: «Игроки 2Drots и «Амкала» – мешки. С картошкой – или с чем-то еще»

Андрей Сметанин назвал медиафутболистов мешками.

«Говорите, игрокам медиакоманд подарят по мешку с картошкой? Очень логичный подарок! Игроки 2Drots и «Амкала » – сами и есть мешки. С картошкой – или с чем-то еще», – заявил экс-голкипер «Динамо ».

Ранее стало известно, что игрокам 2Drots и «Амкала» подарят продуктовые корзины, куда войдут мешок картошки 10, бананы, яблоки, капуста, морковь, гречка, рис, хлебцы, булочки, лапша быстрого приготовления, а также полезные протеиновые батончики, изотоники и другие продукты.

26 июня «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграет против 2Drots в рамках Media x Pro Cup.

Media x Pro Cup – турнир с участием команд РПЛ и медиаклубов. В первом розыгрыше еще сыграют «Амкал» с ЦСКА.