Дмитрий Смирнов объяснил, почему согласился работать в 2Drots после проффутбола.

– Почему вернулись в медиафутбол после года в профессиональном футболе? Не считаете это шагом назад?

– Самое главное – это футбол, не важно – медиа или обычный. Тут очень серьезная команда – 2Drots, наверное, сейчас знают все в России. Большая армия болельщиков. Когда мне предложили возглавить команду, даже сомнений не было. Я уже работал в Медиалиге . Знаю, насколько это популярная команда, какое к ней приковано внимание. Не считаю это шагом назад. Это возможность поработать в сильной команде с хорошими футболистами.

– Насколько сильны отличия в работе тренера профессиональной и медиакоманды?

– Раньше я тренировал медиакоманду Fight Nights . И знаете, там есть отличия. А вот в 2Drots пока особой разницы не вижу. Тренировки также идут каждый день. Ну разве что у нашей команды нет базы, а все остальное – тренировочный процесс, организация – на очень высоком уровне. Отношение игроков к тренировочному процессу также на очень хорошем уровне, – рассказал главный тренер 2Drots.

Дмитрий Смирнов возглавил 2Drots 17 июня. До этого он работал ассистентом Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе». Еще ранее он был главным тренером медиафутбольной команды Fight Nights.

Дебют Смирнова на посту главного тренера 2D состоится 26 июня в матче Media x Pro Cup против «Динамо».