Долгушин тренируется с 2Drots. Ранее он работал с новым главным тренером «самураев» Смирновым в Fight Nights

Михаил Долгушин принял участие в двухсторонке 2Drots.

Защитник Fight Nights проходил просмотр в 2Drots весной 2024 года, однако его не взяли.

За FN Михаил Долгушин выступает с МФЛ-5. Камил Гаджиев сообщал, что клуб может прекратить существование.

Ранее в Fight Nights Долгушин работал с Дмитрием Смирновым, который стал новым главным тренером 2Drots.

В Winline Медиалиге защитник также выступал за «Матч ТВ», «Амкал» и ФК «10».