Долгушин тренируется с 2Drots. Ранее он работал с новым главным тренером «самураев» Смирновым в Fight Nights
Михаил Долгушин принял участие в двухсторонке 2Drots.
Защитник Fight Nights проходил просмотр в 2Drots весной 2024 года, однако его не взяли.
За FN Михаил Долгушин выступает с МФЛ-5. Камил Гаджиев сообщал, что клуб может прекратить существование.
Ранее в Fight Nights Долгушин работал с Дмитрием Смирновым, который стал новым главным тренером 2Drots.
В Winline Медиалиге защитник также выступал за «Матч ТВ», «Амкал» и ФК «10».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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