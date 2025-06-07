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Егоров о новой команде Кузнецова: «Титан», если уберут Медведева. Новый проект с Текилой. Условный «Альтерон», Rocket Team»

Дмитрий Егоров посоветовал Дмитрию Кузнецову идти в профи или «делать деньги».

2Drots объявили, что Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера команды.

С Кузнецовым в целом были хорошие отношения еще до медиафутбола. В медиафутболе они оставались такими же до последней недели. Всегда уважительно друг к другу относились, даже после очных матчей.

Надеюсь, сейчас к нему медиа отнесутся с уважением и не будут вытягивать из него новые порции оскорблений и дичи, потому что у Викторовича на фоне усталости пришло время безостановочного лепилова по всем фронтам. Вот эти все «Кто они такие? Кто он такой?» – это от бессилия и нервов.

Ему надо взять паузу, отдохнуть, заняться собой и ближе к августу устраивать чес. Потому что его штаб – это готовая медийка и пропуск в Медиалигу практически для любого клуба. И просить уже не 200, а 500 для себя и достойные деньги для штаба.

Кто его возьмет? «Титан», думаю, если решат убрать Медведева. Любой новый проект с Текилой. Условный «Альтерон», чтобы зайти. Rocket Team, если расстанутся с нынешним штабом и захотят хайпа.

Так что тут все норм. И я не понимаю, что сожалеть. Объективно, перспектив в «дротах» у них уже не было. Все, что могли – выиграли. Понятного взаимодействия с трансферами тоже. Деньги прилипали тоже не ахти. Пора уже в 60 либо идти в проф, либо деньги делать. Все ок», – написал президент «БроукБойз».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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