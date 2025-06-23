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Скоропуп после 0:1: «Я уверен, что «Амкал» ушел с ощущением поражения, а мы – победы»

Скоропуп уверен, что «Десятка» испортила вечер «Амкалу».

ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. Ответная игра состоится 29 июня на «Лукойл Арене».

«Горжусь каждым нашим игроком. Все бились, добегали, умирали. Особенно в меньшинстве.

Я уверен, что «Амкал» ушел с ощущением поражения, а мы – с ощущением победы. Я думаю, мы им сильно испортили вечер.

Дай бог, что испортим им вечер и 29-го. Верю в каждого, в то, что у нас все получится. 

Когда ты проигрываешь, обычно у тебя нервы, грусть, апатия, но сегодня у меня очень приподнятое настроение. И самое важное, что мы понимали, что у нас будет вторая игра.

Можно сказать по результату, что нам опять дали по носу. Но когда нам дают по носу, мы потом засовываем писю в рот. Дай бог получится», – сказал полузащитник ФК «10».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Десятки»
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