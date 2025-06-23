Азамат Мусагалиев: «Мы отвозили «Амкал» вдесятером. Эту команду можно смело обыгрывать»

Азамат Мусагалиев доволен игрой «Десятки», несмотря на поражение.

ФК «10» проиграл «Амкалу » (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. Ответная игра состоится 29 июня на «Лукойл Арене».

«Я горжусь пацанами. Мы вдесятером отвозили «Амкал». Чуть-чуть не хватило везения.

«Амкал» так расписывают, словно это какие-то неимоверные бульдозеры. Я сегодня не увидел ничего. Принижать, конечно, не будем, но эту команду можно смело обыгрывать.

Мы впервые в полуфинале, и было ощущение, мол, а мы вообще правильно здесь стоим? Когда впервые приходишь в Большой театр, не совсем понимаешь куда идти.

Лига правильно сделала, что ввела двухматчевые противостояния. Думаю, на «Лукойл Арене» в формате 11 на 11 будет очень интересный матч. Зря они нас не добили.

Мы могли сравнять счет и проиграть по буллитам. Но ради чего? Чтобы так же проиграть в один мяч? Ничья была бы ценнее, лиге стоит подумать над этим.

Раздевалка просто парит, бьет копытом. Таких злых пацанов я еще не видел. Второй тайм – лучший для нас за весь сезон», – сказал президент ФК «10».