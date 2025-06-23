9 баллов получил судья Бердников за игру «Броуки» – «СиндЕкат». Работу Жилинского оценили на 9,5 балла, он поднялся на 3-е место рейтинга

Судья матча «БроукБойз» – «СиндЕкат» получил высокую оценку за свою работу.

Екатеринбургский клуб одержал победу в первом матче 1/2 финала Winline Медиалиги (2:2, 4:3 Б).

Эксперты шоу VARVARы оценили работу главного арбитра Виталия Бердникова на девять баллов.

Балл судье снизили за две непоказанные желтые карточки. Ошибок в ключевых эпизодах зафиксировано не было.

В частности, эксперты пришли к выводу, что первый гол «Броуков» засчитывать было нельзя из-за офсайда, однако ошибку в данном эпизоде возложили на помощника арбитра.

Также незадолго до ответного гола «СиндЕката » игрок екатеринбургской команды Терри Точе сыграл рукой в атаке, и Бердников ошибочно не назначил штрафной за этот фол. Однако момент был заигран, после него «СиндЕкат» заработал стандартное положение и забил. Эксперты посчитали ошибку главного арбитра «не ключевой».

Буллит игрока «Броуков» Сергея Сорокина был засчитан ошибочно, но эксперты решили, что Бердникову было непросто принять решение из-за отсутствия линий, что не дает возможности точно определить, ушел ли мяч при обыгрыше Сорокиным вратаря.

Работу Дмитрия Жилинского на второй полуфинальной игре ФК «10» – «Амкал » (0:1) оценили на 9,5 балла. В обновленном рейтинге судей Жилинский теперь на третьем месте.

Возглавляет рейтинг Илья Тришин, на втором месте – Александр Филимонов.

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