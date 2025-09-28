«Игра забудется, трофей останется». Сэмио о плохой результативности 2Drots

Сэмио высказался о плохой результативности 2Drots.

– Ты вернулся на поле после долгой травмы и забил гол. Какие ощущения?

– Безумно счастлив! Прошел через множество трудностей. Наверное, футбольный бог вознаградил за старания.

– Как тебе то, что это первый гол 2D в WINLINE Кубке Лиги?

– Мы сами смеемся, что у нас Соснин [хавбек «БроукБойз »] лучший бомбардир. Сейчас я с ним сравнялся.

Много работаем, стараемся. Пока что-то не получается, но уже говорили: игра забудется, трофей останется. Надеюсь, игра придет, и голы тоже.

– Ты полностью восстановился от травмы?

– Да, чувствую себя великолепно! – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots обыграл «СиндЕкат » (1:0) в первом полуфинальном матче элитного дивизиона Кубка Лиги. Единственный гол забил Сэмио .

Ранее за три матча 2Drots забили один мяч – хавбек «БроукБойз» Антон Соснин забил в свои ворота в игре «Броуки» – 2Drots.