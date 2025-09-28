0

«Появилась уверенность. Уже получается выигрывать матчи-вонючки». Скоропуп о ФК «10»

Скоропуп не считает, что текущий розыгрыш WINLINE Кубка Лиги – его лучший сезон.

«Не могу сказать, что феноменальный матч от меня. Просто хорошая игра. Я играю в футбол, везет. Голы – это оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот, оказываюсь.

Мой лучший сезон? Не, для меня все сезоны одинаковые – просто играю в футбол, везет. Вообще ничего не изменилось, просто больше везет. Не изменилось отношение, все одинаково. Может бутсы замечательные, форма классная, эмблема на груди помогает.

Но сейчас мы чувствуем свою силу. Уже получается выигрывать матч-вонючки. Типа как с «СиндЕкатом». Появилась уверенность», – рассказал хавбек «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» разгромил «Броуков» (3:0) в первом полуфинале элитного дивизиона. Ответная игра состоится через неделю.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе&#8217;&#8216;
