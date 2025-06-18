Вячеслав Подберезкин рассказал о любимых местах для путешествий.

– Твоя жизнь сейчас – это?

– Съемки, футбол, увидеться с друзьями, посмотреть с женой сериалы. Недавно был в Сеуле – очень зашло! Предложили Помазуны, мы согласились. В Корее все такие модные, вообще другая культура. Все вкусно, все чисто – кайф. Сейчас хотим в Японию.

– Что тебе больше заходит – Европа или Азия?

– У меня супруга в этом смысле больше глазами любит, ей Европа нравится, а мне все равно. Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив, – рассказал экс-капитан «Урала » и игрок «СиндЕката ».