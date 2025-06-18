«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым

Вячеслав Подберезкин ушел из «Краснодара» из-за конфликта с Игорем Шалимовым.

– Варианты у тебя были не только с «Краснодаром»?

– Еще «Спартак» и «Зенит» в то же время. Но они, во-первых, тянули, там переговоры шли долго, а во-вторых, я хотел именно в «Краснодар».

– В итоге ты там пошумел всего два сезона.

– Началось непонятное с Шалимовым .

– Что именно?

– Постоянно выставлял меня крайним. Я рассказывал об этом и агенту, и генеральному – даже ребята за меня вставали: «Он че, белая ворона? Почему к нему такое отношение?» Терплю, терплю – не выдержал, зацепились на тренировке, потом понял, что долго здесь не просижу.

– Что было?

– Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются, – рассказал бывший полузащитник «Урала», «Краснодара» и «Рубина» Вячеслав Подберезкин , выступающий сейчас в Winline Медиалиге за «СиндЕкат ».

Экс-игрок «Урала» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»