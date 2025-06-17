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Подберезкин о Хвиче: «Он играл в детский футбол – брал мяч и возил одного, второго. Слуцкий начал с ним работать, вот он и вырос в топа»

Вячеслав Подберезкин вспомнил о тренировках с Хвичей Кварацхелией в «Рубине».

– В «Рубине» ты поиграл с Хвичей. Расскажи про него.

– В первое время он играл в детский футбол – брал мяч и начинал возить одного, второго, потом терял, ругался. Слуцкий начал с ним работать, объяснял, вот он и вырос в такого топа. После «Виллы» я писал ему, поздравлял.

– Из-за Хвичи у тебя однажды случился конфликт с журналистом.

– Рассказываю. Лига запустила голосование на лучшего игрока месяца – я проголосовал не за Хвичу. Мне сказали, что за своих голосовать нельзя.

– А на самом деле было можно?

– Видимо. Тут один местный журналист начал разгонять: мол, у меня с Хвичей конфликт, поэтому я голосую не за него. Стал писать мне в личку. Я ответил, – сказал бывший полузащитник «Урала», «Краснодара» и «Рубина» Вячеслав Подберезкин, выступающий сейчас в Winline Медиалиге за «СиндЕкат».

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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Sport24
logoКраснодар
logoЛеонид Слуцкий
logoХвича Кварацхелия
logoУрал
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoПСЖ
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