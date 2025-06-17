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  • Подберезкин о просмотре в Италии: «Буквально через 5 дней набрали из «Локо» – и я забил на Италию. Потом приглашали еще, но уже было поздно»
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Подберезкин о просмотре в Италии: «Буквально через 5 дней набрали из «Локо» – и я забил на Италию. Потом приглашали еще, но уже было поздно»

Вячеслав Подберезкин рассказал о просмотре в Италии.

– У тебя были просмотры в Италии, когда ты бегал в КФК. Как?

– Тренером и руководителем нашей команды был Игорь Кабанов – у него была куча всяких подвязок. Договорился с «Дженоа» и «Чезеной».

– Так.

– В «Чезене» я потренировался с какими-то детьми, тренер сказал: «Нормально, гуд». А сам понимаю – какое нормально? Парням по 16 лет, мне – 19. С ними-то я играть не буду. А вот в «Дженоа» все реально было нормально: провел пару тренировок и уехал в Россию ждать ответ.

– И?

– Буквально через 5 дней набрали из «Локо» – и я забил на Италию. Потом итальянцы звонили, приглашали на еще один просмотр, но уже было поздно.

– Как тебя приметили скауты «Локо»?

– На игре в КФК против «Локо-2». Вышли через агента Кузьмичева, тот знал меня еще по ЦСКА. Начинал в дубле, но уже через полтора месяца подтянули к основе.

После тренировки подошли Смертин с Коусейру: «Ну что, понравилось с основой?» Я про себя думаю: «Ну, конечно, понравилось».

Самое забавное, что потом мне стали писать знакомые: «Че, родители богатые? Устроили по блату?» Они же помнили, что за полтора месяца до этого я продавал телефоны, – сказал бывший полузащитник «Урала», «Краснодара» и «Рубина» Вячеслав Подберезкин, выступающий сейчас в Winline Медиалиге за «СиндЕкат».

Экс-игрок «Урала» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Sport24
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