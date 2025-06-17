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Григорян получал 500 тысяч в «СиндЕкате». Тренер покинул клуб Медиалиги после первой игры

Вячеслав Подберезкин назвал зарплату Александра Григоряна в «СиндЕкате».

– В «СиндЕкате» ты занимаешься селекцией. Григоряна на роль тренера тоже ты позвал?

– Его посоветовали нашему президенту. Я набрал: «Александр Виталич, Подберезкин звонит, помните такого?» – «Как забыть?!» Через месяц он уже был с командой на сборах.

– У вас потолок зарплат в 300 тысяч. Григорян в него вписывался?

– У него было 500, это было одним из его условий. Еще он попросил GPS-датчики, сборы и поляну зимой. Григорий Викторович [Иванов] дал потренироваться в манеже «Урала» – за это ему большое спасибо, – рассказал полузащитник «СиндЕката».

Григорян готовил команду к шестому сезону Winline Медиалиги, но покинул ее после первого матча. Его сменил экс-главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов. С ним «СиндЕкат» вышел в полуфинал, где сыграет с «БроукБойз».

«Сказал, что ему на мои съемки пофиг». Григоряна уволили из клуба Медиалиги

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Sport24
logoВячеслав Подберезкин
logoWinline Медиалига
logoСиндЕкат
logoАлександр Григорян
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