  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Осипов о матче сборных Медиалиги и России: «Активно педалировать эту идею в следующий раз будем только тогда, когда сочтем себя еще более сильными»
5

Осипов о матче сборных Медиалиги и России: «Активно педалировать эту идею в следующий раз будем только тогда, когда сочтем себя еще более сильными»

Николай Осипов отложил идею матча сборной Winline МФЛ против сборной России.

«Я вижу историю наших взаимоотношений таким образом: мы продолжаем развивать лигу, подтверждать делом, что мы актуальны и интересны, что эта история будет полезна обеим сторонам, а самое главное болельщикам.

Мы не собираемся ставить крест на идее матча сборной России и Медиалиги. Но активно педалировать эту идею в следующий раз будем только тогда, когда сочтем себя еще более сильными, чем сейчас», – сказал президент Winline Медиалиги.

Свой последний матч на данный момент сборная Медиалиги провела 1 декабря 2023-го. В той игре медиафутболисты проиграли сборной ФНЛ (0:4).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНиколай Осипов
logoСборная России по футболу
Сборная Медиалиги
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слон о матче России и Медиалиги: «Мы бы дали больше сопротивления, чем пропускающие по 10 за тайм команды. Но сборная МФЛ существует только в разговорах»
224 июня, 16:09
Глава Медиалиги о матче с «Сантосом»: «На 19 июня стоит приглашение. Ищем спонсоров, которых не стыдно нанести рядом с триколором»
529 мая, 13:48
«За границей люди жмут руку русским и рады видеть. Ущемления нет, все готовы коммуницировать». Осипов о подготовке к ЧМ по медиафутболу
2529 мая, 11:44
Президент МФЛ: «Не вижу смысла сейчас обсуждать матч сборных России и Медиалиги»
128 мая, 16:05
Карпин о матче с Медиалигой: «Завтра мои соседи скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже лига. Это не нормально»
5117 мая, 15:50
Главные новости
Карпин о матче «Динамо» – 2Drots: «К Медиалиге отношусь хорошо. Сборные должны играть со сборными, клубы – с кем угодно»
19сегодня, 12:35
Судья Чембулатов опустился с первого на восьмое место в рейтинге арбитров Медиалиги
сегодня, 11:39
Григорян получал 500 тысяч в «СиндЕкате». Тренер покинул клуб Медиалиги после первой игры
9сегодня, 11:16
Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов стал главным тренером 2Drots
1сегодня, 10:06
«Мы должны это выплатить. У 2Drots сейчас не такие уж и легкие времена». «Десятка» должна «дротам» за Гудая и Скоропупа по 100 тысяч рублей
сегодня, 09:41
Райзен и стример Nix прошли 100 тысяч шагов без еды и воды в Майами
сегодня, 08:55
Кутуз: «Златан – лучший форвард Медиалиги на данный момент»
вчера, 16:25
Азамат Мусагалиев получил премию «Добряк на вайбе» – за упорство, лояльность и веру в свою команду
18вчера, 14:05
Алан Гатагов покинул пост и. о. главного тренера 2D. 34-летний хавбек продолжит играть за клуб
вчера, 12:10
Герман о челлендже «Амкала» на фак Гатагова: «Возможно, его бы удалили, и мы бы помогли своим игрокам. Ничего личного»
вчера, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов об игроках сезона РПЛ: «Кордоба, Сперцян, Батраков, выделю Облякова. Из «Спартака» – Угальде»
3вчера, 18:11
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00
Слуцкий против обратных замен травмированных в МФЛ: «Маврин покидал поле в слезах – я вспомнил Неймара, который выбыл на год. А через 10 минут Вася вернулся – я просто #####»
125 мая, 15:35
«В какой-то момент поехала крыша». Прокоп о периоде в «Ботеве»
413 мая, 12:37
Минин смотрел класико, комментируя Медиалигу: «Другого выхода не было. Понимал, что счет обязательно скажут»
811 мая, 17:34
«Я в «Урале» таких эмоций не испытывал». Экс-тренер екатеринбуржцев Аверьянов после дебюта в Медиалиге
24 мая, 13:21