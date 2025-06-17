Осипов о матче сборных Медиалиги и России: «Активно педалировать эту идею в следующий раз будем только тогда, когда сочтем себя еще более сильными»

Николай Осипов отложил идею матча сборной Winline МФЛ против сборной России.

«Я вижу историю наших взаимоотношений таким образом: мы продолжаем развивать лигу, подтверждать делом, что мы актуальны и интересны, что эта история будет полезна обеим сторонам, а самое главное болельщикам.

Мы не собираемся ставить крест на идее матча сборной России и Медиалиги. Но активно педалировать эту идею в следующий раз будем только тогда, когда сочтем себя еще более сильными, чем сейчас», – сказал президент Winline Медиалиги .

Свой последний матч на данный момент сборная Медиалиги провела 1 декабря 2023-го. В той игре медиафутболисты проиграли сборной ФНЛ (0:4).