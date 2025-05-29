Глава Медиалиги о матче с «Сантосом»: «На 19 июня стоит приглашение. Ищем спонсоров, которых не стыдно нанести рядом с триколором»
Николай Осипов рассказал о планах организовать матч сборной МФЛ с «Сантосом».
– Сейчас мы в поиске международных соперников и партнеров. Нас ждали и ждут «Каракас», «Сантос», а также несколько больших клубов в Китае. Вопрос только в том, чтобы уместить это в календарь лиги.
– С «Сантосом» какая договоренность?
– У нас на 19 июня стоит дата приглашения. Сейчас стараемся найти бюджет. Мы как коммерческая структура в некоторых вещах зависим от партнеров.
Ищем спонсоров на реализацию не только потребностей лиги, но и моих личных проектов. Мне важно, чтобы контора была солидной. Чтобы мы как лига не теряли лицо, а сборная страны имела тех партнеров, которых не стыдно нанести рядом с триколором, – сказал президент Winline Медиалиги.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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