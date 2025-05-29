Глава Медиалиги о матче с «Сантосом»: «На 19 июня стоит приглашение. Ищем спонсоров, которых не стыдно нанести рядом с триколором»

Николай Осипов рассказал о планах организовать матч сборной МФЛ с «Сантосом».

– Сейчас мы в поиске международных соперников и партнеров. Нас ждали и ждут «Каракас», «Сантос», а также несколько больших клубов в Китае. Вопрос только в том, чтобы уместить это в календарь лиги.

– С «Сантосом» какая договоренность?

– У нас на 19 июня стоит дата приглашения. Сейчас стараемся найти бюджет. Мы как коммерческая структура в некоторых вещах зависим от партнеров.

Ищем спонсоров на реализацию не только потребностей лиги, но и моих личных проектов. Мне важно, чтобы контора была солидной. Чтобы мы как лига не теряли лицо, а сборная страны имела тех партнеров, которых не стыдно нанести рядом с триколором, – сказал президент Winline Медиалиги .

Медиаклубы против «Спартака», сборная сыграет с Венесуэлой, ММА-бои звезд. Медиаспорт в 2025-м

России не было на ЧМ Пике – почему?