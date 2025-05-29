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«За границей люди жмут руку русским и рады видеть. Ущемления нет, все готовы коммуницировать». Осипов о подготовке к ЧМ по медиафутболу

Николай Осипов рассказал о подготовке к чемпионату мира по медиафутболу.

– Расскажите, как проходит подготовка к чемпионату мира, на каком все этапе?

– До конца года еще достаточно времени, и самый большой вопрос сейчас – это бюджет. Потому что цифры достаточно большие. Надеюсь, что в ближайший месяц мы определимся с датой анонса и бюджетом. Все команды, которые мы анонсировали, ждут от нас отмашки с точным временем и местом проведения. Остальное все готово: от брендирования до названия и генеральных партнеров. Вопрос только в наполнении бюджета, чтобы заявленное мероприятие состоялось того качества, которое мы для себя задумали.

– Добавились ли еще какие-то участники, помимо тех, о которых было известно ранее?

– Состав участников очень интересный, он представляет практически все континенты. Можно смело говорить о США, Канаде, Мексике, Бразилии, Индонезии, Китае, Таиланде, Индии, Германии, Франции, Голландии, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, стране-хозяйке и еще 5-7 странах.

– Как вообще удается сотрудничать с иностранными партнерами в текущих условиях?

– Дело в том, что когда ты являешься принимающей стороной, назовем это так, а не требуешь сближения позиций, то всегда проще. Не секрет, что за границей люди жмут руку русским и рады их видеть. Вопрос в том, насколько близость с Россией ущемляет того или иного иностранного гражданина. В данный момент времени ущемления нет, так что все с удовольствием готовы с нами коммуницировать, – сказал президент Winline Медиалиги.

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России не было на ЧМ Пике – почему?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
logoНиколай Осипов
Чемпионат мира по медиафутболу
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